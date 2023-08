Euroliiga kohtunikele esitatud süüdistused lükati tagasi

UEBO väida, et süüdistused on täiesti valed ja tulenevad soovist kahjustada Euroliiga ja UEBO liikmed. Samas, kui süüdistatavad eitavad jõuliselt alusetuid süüdistusi ja kavandavad kohtumenetlust.

Pärast endise kohtuniku Mykola Ambrosovi hiljutisi kaebusi, milles süüdistati kahte Euroliiga korvpalliametnike liidu (UEBO) liiget altkäemaksu andmise katses 2021. aastal UNCIS Kaasani ja AS Monaco vahelise EuroCupi finaali aja. Nüüd lükkas UEBO süüdistused tagasi.

Ilias Koromilas, üks süüdistatavatest kohtunikest, vastas alusetutele süüdistustele järgmiselt: "Tahan kinnitada, et need süüdistused minu vastu on täiesti alusetud ja näivad olevat ajendatud pahatahtlikest kavatsustest rikkuda minu mainet ja au, mis on lahutamatu osa minu kui rahvusvahelise kohtuniku identiteedist. Sellest tulenevalt olen asunud viivitamatult tegutsema, kaasates oma advokaadi, et rakendada õiguslikke meetmeid isiku suhtes, kellel on juba keelatud Ukrainas korvpallitegevuses osaleda, nagu UEBO on kõigile Euroopa kohtunikele teatanud."

Süüdistustele vastas ka teine kohtunik Boriss Rõžõk: "Ma tahan, et kõik teaksid, et minu vastu esitatud süüdistused on täiesti alusetud ja valed. On äärmiselt murettekitav näha, et minu nime seostatakse selliste väidetega. Võtan viivitamatult õiguslikke meetmeid isiku vastu, kes on juba kolm aastat, kuni 2024. aasta septembrini, saanud keelu Ukraina korruptiivses vahekohtumenetluses osalemise tõttu ja seejärel Ukraina korvpalliliidu võltsitud allkirjadega võltskirja loomise tõttu, mille tulemuseks on föderatsiooni eluaegne korvpallitegevuse keeld."