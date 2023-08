Sambia naiskonna peatreenerit süüdistatakse ahistamises

FIFA andis teada, et on alustanud juurdlust seoses ahistamissüüdistustega, mis on tehtud Sambia koondise peatreeneri Bruce Mwape vastu.

Väidetavalt olevat Mwape seksuaalselt ahistanud ühte naismängijat tänavusel jalgpalli naiste MM-il, kuid erinevaid süüdistusi mehe vastu on tehtud ka varem. "FIFA võtab kõiksugu süüdistusi erinevate rikkumise osas väga tõsiselt. Kõigi jaoks, kes soovivad mingisugusest intsidendist teada anda, on olemas kindel protsess, mida järgida," ütles FIFA kõneisik. "Võime kinnitada, et oleme saanud kaebuse, mis puudutab Sambia naiskonda, ja uurimine käib. Me ei saa täpsemaid detaile avaldada," jätkas ta.

Briti väljaande The Guardian sõnul leidis intsident aset pärast Sambia viimast mängu alagrupis Costa Rica vastu, kuid Mwape kommentaari polnud võimalik saada. "Kui ta [Mwape] soovib kellegagi magada, pead olema nõus. See on normaalne, et treener magab mängijatega meie võistkonnas," kommenteeris olukorda anonüümseks jääda soovinud koondislane.

Sambia alaliit on süüdistuste osas aga üllatunud, lisades, et alaliidule pole tehtud mitte ühtegi kaebust. "Soovime teada anda, et Sambia Jalgpalli Liit pole saanud ühtegi kaebust mitte üheltki mängijalt ega delegatsiooniliikmelt, kes on MM-ile sõitnud," kommenteeris olukorda alaliidu peasekretär Reuben Kamanga. Kamanga lisas, et Sambia koondise meediatiim filmis üles kõik treeningud ning kohal oli ka FIFA filmimeeskond.

Süüdistused seksuaalse ahistamise kohta Sambia naiskonnas ilmusid sotsiaalmeediasse ka eelmisel aastal, kuid lõpliku otsuseni ei jõutud. Kui Mwape mõistetakse süüdi, saab ta eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu.

Sambia alagrupist edasi ei pääsenud, lõpetades C-alagrupis Jaapani ja Hispaania järel kolmandana.