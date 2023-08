Mari-Liis Juul teenis MM-il kaheksanda koha

Juuli ajaks mõõdeti 42,497 sekundit. "Uskumatu! See paigalt 500 meetrit on ala, mida ma teoreetiliselt hästi ei oska, aga seekord tuli ägedalt välja," rõõmustas Juul. "Kui keegi oleks hommikul pakkunud, et saan kümnenda koha, oleksin juba õnnelik olnud, aga nüüd on kaheksas koht tegelikkus. Olen väga õnnelik!"

Maailmameistriks krooniti hollandlane Caroline Groot tulemusega 37,252. Teise koha pälvis prantslane Marie Patouillet (+0,115) ja kolmanda uusmeremaalane Nicole Murray (+0,639).

Laupäeval võistleb Juul 200 m lendstardiga sõidus ning esmaspäeva õhtul võistleb ta 10 km scratch'is ehk lõpufinišiga grupisõidus.