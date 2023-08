Nikola Mirotic leidis uue koduklubi

Nikola Mirotic on pärast hooaja lõppu olnud uue koduklubi otsingul, kuna Barcelona eelarvekärbete tõttu üritatakse kõrgepalgalistest mängijatest lahti saada.

Montenegro juurtega hispaanlane oli väga lähedal Partizaniga liitumisele, kuid see jäi katki pärast seda, kui mees hakkas saama erineval kujul ähvardusi ja sõimu.

Mirotic liitub Itaalia esiklubiga kolmeaastase lepingu alusel. "Mul on väga hea meel, et mind võeti vastu vägevasse Milano Olimpia perekonda. Tahan aidata kaasa selle suursuguse võistkonna ja organisatsiooni võitlusvaimule," kommenteeris Mirotic oma üleminekut. "Mul on taas rõõm mängida treener Ettore Messina käe all, kellega kohtusime, kui olin veel noor mängija. Olen kindel, et naudime kõik seda hooaega ja valmistame toetajatele uhkust," jätkas ta.

2022. aasta Euroliiga kõige väärtuslikuma mängija 2022/2023 hooaeg algas keerukalt, kuna mees oli taastumas Achilleuse kõõluse vigastusest. Euroliigas viskas ta keskmiselt 15,4 punkti ja korjas 4,3 lauapalli. Mirotici tähelend sai alguse Madridi Realis, kust edasi siirdus ta NBA-sse, kus mängis viis hooaega.

Barcelonaga suutis Mirotic võita kaks korda koduliiga, kuid Euroliiga tiitel jäi Kataloonia klubi värvides siiski kättesaamatuks, olgugi et põhihooaeg lõpetati kõigil neljal hooajal esikolmikus.

Barcelonast on nüüdseks lahkunud peale Mirotici ka Kyle Kuric, Mike Tobey, Sertac Sanli, peatreener Sarunas Jasikevicius ning Cory Higgins.

Möödunud hooajal Euroliigas rängalt põrunud Milano on lisaks Miroticile enda juurde meelitanud Berliini Albast ka Maodo Lo ning Tel Avivi Maccabist liitub Itaalia esiklubiga Alex Poythress.