Kettagolfi EMV teisel päeval vahetus liider mitmes klassis

Meeste 40+ divisjoni liider Priit Randes oma mängus järele ei andnud, kuid kolmapäeval Randesega esikohta jaganud Raimo Kimmeli asemel asus kohta jagama Urmas Oja. Mõlema hetkeseis on 10 viset alla par'i. Kimmel hoiab ühe viske kaugusel kolmandat kohta.

Oja, kes kolmapäeval viskas -2, tegi neljapäeval muljetavaldava -8 tulemuse, hoolimata hoovihmast ja kõvast tuulest. Paduvihma ja äikese tõttu pandi mäng pooleks tunniks ka pausile.

Kergelt hingata Randes oma sõnutsi veel ei saa. "Kaks päeva on veel mängida ja stabiilsus loeb. Tagapool on vahed väikesed ja kindel on asi siis, kui lipp langeb."

Meeste avatud divisjonis on eesotsas taaskord lähestikku Mauri Villmann (-15) ja Albert Tamm (-14). Viimati, 2020. aastal uinutas Tamm esimestel päevadel liidrina püsinud Villmanni ja napsas lõpuks tiitli. Villmann on tänavu korjanud mitmeid suurvõistluste võite ja kinnitas, et viimase kolme aastaga on kogemusi hulgaliselt juurde tulnud. "Loodetavasti hoog ei rauge. Emotsioon on hea ja mõtted positiivsed," lisas ta. Kolmandat kohta jagavad tulemusega -13 Mikk Mõts ja Silver Lätt.

"Proovin oma asja teha ja kui keegi teeb midagi paremini, siis see pole minu kontrolli all. Ainuke, mida ma kontrollida saan, on enda otsused, enda visked ja see, millel mu enda fookus on," rääkis Tamm.

Naisteklassis juhib teise päeva järel Kaidi Allsalu tulemusega +2. Kahe viske kaugusel on kolmapäeval Allsaluga esikohta jaganud Birgit Vider ning kolm kohta tõusnus Anneli Tõugjas-Männiste.

Vider osaleb EMV-l teist korda. Eelmisel aastal üllatas ta ennast, lõpetades esikümne seas. Selle kirjutab ta kergejõustiku tausta arvele. "Vise on alati tugev olnud. Eestkäega sai alustatud, see oli natuke loogilisem minu jaoks, aga täna ma olen domineerivalt ikkagi tagantkäemängija," rääkis ta. Oma viseteampluaad hindab ta piisavaks, et olla tiitlivõistlusel konkurentsis, kuid tõdeb, et kogemusest võib vajaka jääda.