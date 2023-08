RALLIBLOGI | Neuville pälvis katsevõidu, Evans jätkab liidrina

Alates kolmandast kiiruskatsest viis järjestikust katsevõitu teeninud Rovanperä kaotas kaheksanda kiiruskatse 11. kilomeetril auto üle kontrolli ning rullus kurvis üle katuse. Nii piloot kui kaardilugeja Jonne Halttunen jäid terveks, kuid autot enam päästa ei õnnestunud ja soomlane pidi ralli katkestama.

Võistluspäeva esimese kiiruskatse võitis jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota), kuid pärast seda dikteeris võistlust kodupubliku ees sõitev hooaja üldliider Rovanperä, kes võitis järgmised kolm kiiruskatset.

Pärast viit katset edestas Rovanperä üldarvestuses tiimikaaslast Evansit 3,9 sekundiga, kolmandal kohal oli hoolduspausile minnes Thierry Neuville (Hyundai), kes jäi üldliidrist 12,3 sekundi kaugusele. Neljandal kohal oli Katsuta (+16,0 sekundit), viiendal real asetses Teemu Suninen (Hyundai; +22,7) ning viimasena oli kõrges konkurentsis Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala, kes kaotas liidrile 47,6 sekundiga.

Soome ralli esimese kiiruskatse võitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) lülitasid kolmandal kiiruskatsel umbes seitsme kilomeetri peal auto elektrirežiimile ning pöörasid seejärel teelt maha, katkestades kiiruskatse. Tänak selgitas ülekandes, et sõitsid üle kivi, mis läks läbi auto põhjakaitse. Hiljem kinnitas meeskond, et Tänak enam Soome rallil rajale ei lähe.

"Ilmselt läks mootor kohe põlema, aga proovisime seda elektrirežiimil sõites maha jahutada. Sõitsime nii kaua kui saime, aga kui peatusime, siis oli kapotialune ikka leekides. Õnneks oli meil kaks kustutit ja pehme pinnas, suutsime selle kiirelt kustutada," sõnas Tänak. "Õli on mootorist välja valgunud, mootor on surnud. Ilmselt on kuskil auk. See ralli on meie jaoks läbi."

M-Spordi meeskonna jaoks ei olnud sellega aga ebaõnn lõppu saanud, sest Pierre-Louis Loubet sõitis rajalt välja ning pidi samuti katse katkestama. WRC2 arvestuses võistlevad Robert Virves ja Craig Drew (M-Sport) sõitsid teisel kiiruskatsel teelt välja ning pidid samuti katkestama.

Neljapäevane võistluspäev:

Hommikusel testikatsel neljandaks jäänud Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja lõpetasid Soome ralli esimese kiiruskatse ajaga 2.39,0, pälvides sellega katsevõidu. Teiseks jäi Neuville ajaga 2.39,6, esikolmikusse mahtus veel hooaja üldliider Kalle Rovanperä ajaga 2.39,7.

"Peame riskima ja veel rohkemgi," sõnas eestlane pärast finišijoone ületamist. "Kindlasti proovime, lähme võidu peale ja vaatame, kuhu see meid viib. Need, kellega konkureerime, on loomulikult väga tugevad. Me peame tõesti endast kõik andma."

Esikolmikule järgnesid Esapekka Lappi (Hyundai; 2.40,8), Elfyn Evans (Toyota; 2.40,9), Pierre-Louis Loubet (M-Sport; 2.41,2), Takamoto Katsuta (Toyota; 2.42,1), Teemu Suninen (Hyundai; 2.43,6) ning Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala (2.47,1).

WRC2 arvestuses pälvis esimese katsevõidu kodupubliku ees võistlev Jari Huttunen (Škoda), kes lõpetas linnakatse ajaga 2.47,3. Georg Linnamäe (Hyundai) jäi ajaga 2.52,2 kümnendat kohta jagama, Robert Virves lõpetas ajaga 2.53,3 ning jagab esimese täispika võistluspäeva eel 16. kohta.

Eelvaade:

WRC hooaja üheksanda etapi vältel läbitakse Soomes Jyvaskylä linna lähistel 22 kiiruskatsega 320,56 kilomeetrit. 1951. aastal alguse saanud ja ainult koroonakriisi tõttu ära jäänud Soome ralli on saanud tuntuks tänu laiadele ja kiiretele kruusateedele, mis on teinud sellest WRC võistluskalendri kõige kiirema etapi.

Tänavu osaleb Soome ralli Rally1 klassis üheksa ekipaaži, kodupubliku ees asuvad võistlustulle neli pilooti: Teemu Suninen (Hyundai), Esapekka Lappi (Hyundai), hooaja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) ning Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala, kes teeb ralli täismahus kaasa.

Latvala asemel juhendab Toyota meeskonda Soomes autotootja juht Akio Toyoda. "Akio ütles mulle, et ta tuleb Soome rallile. Ma ütlesin, et olgu, ma siis sõidan ja sa oled tiimidirektor. Käepigistus ja tehtud. Ta võtab mu töö selleks etapiks üle ja ma loovutan selle õnnelikult," sõnas Latvala juuli alguses.

Hyundai eest osaleb lisaks kahele soomlasele veel Thierry Neuville, Toyota eest istuvad rooli veel Takamoto Katsuta ja Elfyn Evans. M-Spordi eest võistlevad Pierre-Louis Loubet ning valitsev meister Ott Tänak, kes üritab jätta tahavaatepeeglisse koduse Rally Estonia, kus eestlane langes kõrgemast konkurentsist juba enne esimest kiiruskatset.

"Üldiselt on Soome ralli palju nõudlikum, kui seda on Eesti võidusõit. Mulle on Soomes sõitmine meeldinud ning meil on olnud siin häid võistlusi. Eesti etapp oli karm ja kahjuks ei õnnestunud meil teenida neid punkte, mida ootasime, aga sellegipoolest suutsime näidata head kiirust," sõnas Tänak. "Fookus on leida testikatsel parim võimalik tunne ja seejärel pingutame parima võimaliku tulemuse nimel."

Hooaja üldarvestuses mugavat esikohta hoidev Kalle Rovanperä tõdes, et ei lähe koduteedel täiskiiruse peale. "Oleks rumal keerata nässu ralli, kus meil on võimalus häid punkte võtta. Natuke keeruline olukord, aga ma ei taha tiitliheitluses kohta kaotada," sõnas soomlane. "Proovin küll natuke kodurallil suruda, aga tean juba, et neljandana alustav Ott sõidab väga kiiresti."

WRC2 klassis saab kaasa elada veel Robert Virvesele (Ford) ning Georg Linnamäele (Hyundai). Stardinimekirjas on ka hooaja üldliider Yohan Rossel (Citroën) ning teisel kohal asetsev Andreas Mikkelsen (Škoda), Oliver Solberg (Škoda) on otsustanud taas arvestusväliselt osaleda.

Soome ralli ajakava:

Reede

8.05 - SS2 Laukaa 1 (11,78 km)

9.03 - SS3 Lankamaa 1 (14,21 km)

10.21 - SS4 Myhinpää 1 (15,51 km)

11.35 - SS5 Halttula 1 (9,14 km)

14.32 - SS6 Laukaa 2 (11,78 km)

15.30 - SS7 Lankamaa 2 (14,21 km)

16.48 - SS8 Myhinpää 2 (15,51 km)

18.05 - SS9 Halttula 2 (9,14 km)

20.05 - SS10 Harju 2 (3,48 km)

Laupäev

8.05 - SS11 Västilä 1 (18,94 km)

9.05 - SS12 Päijälä 1 (20,19 km)

10.05 - SS13 Rapsula 1 (20,56 km)

11.05 - SS14 Vekkula 1 (20,65 km)

15.35 - SS15 Västilä 2 (18,94 km)

16.35 - SS16 Päijäla 2 (20,19 km)

17.32 - SS17 Rapsula 2 (20,56 km)

18.35 - SS18 Vekkula 2 (20,65 km)

Pühapäev

7.53 - SS19 Moksi-Sahloinen 1 (16,56 km)

9.05 - SS20 Himos-Jämsä 1 (9,26 km)

10.30 - SS21 Moksi-Sahloinen 2 (16,56 km)

13.15 - SS22 Himos-Jämsä 2 (9,26 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 170

2. Elfyn Evans (Toyota) 115

3. Thierry Neuville (Hyundai) 112

4. Ott Tänak (Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Toyota) 98

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 87

7. Dani Sordo (Hyundai) 46

8. Takamoto Katsuta (Toyota) 41

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 331

2. Hyundai 274

3. M-Sport Ford 195