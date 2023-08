Eesti võrkpallikoondis kaotas Tšehhile esimese kontrollmängu kuivalt

Avageimi keskel haaras Eesti mitmel puhul kahepunktilise edu ning oli veel ees 19:17 ja 20:19, siis jõudsid väljakuperemehed viigini ja Eestit enam ette ei lubanud. Seisul 21:21 võitis Tšehhi järgnenud viiest punktist neli.

Sarnane stsenaarium kordus ka teises geimis, kus Eesti juhtis 15:13, 17:16 ja 20:19. Tšehhid võitsid seisul 22:22 kaks punkti järjest ning lahendasid ära teise geimpalli. Viimaseks jäänud vaatuses juhtis Eesti viimast korda seisul 6:5, kodumeeskond suurendas edu 8:1 spurdi toel kaheksale punktile ja eestlasi enam geimi tagasi ei lubanud.

Tulemusest olulisem on koondise jaoks, et Eesti poolel said taas mängida mitmed vigastustest paranenud mehed nagu Robert Täht ja Renee Teppan ning pikema pausi järel on tagasi ka Oliver Venno, kirjutab võrkpalliliit.

Robert Täht kerkis 11 punktiga (+6, rünnak 11-st üheksa) Eesti resultatiivseimaks, Oliver Venno panustas üheksa punkti (+5), Renee Teppan seitse silma (+5) ning Märt Tammearu kuus punkti (-5). Eesti vastuvõtt oli 39 ja rünnak 45 protsenti, blokist saadi viis ja servilt neli punkti (eksiti 23 pallingul).

Tšehhiga kohtuti kahel korral ka Euroopa Kuldliigas, kus tšehhid said kirja 3:1 võidu ja Eesti kordusmängus 3:0 võidu.

Teist korda kohtub Eesti Tšehhiga Kutna Horas reedel samuti Eesti aja järgi kell 18. Augusti teises pooles mängib Eesti kodus kaks kontrollmatši Ukraina vastu.

Koondise koosseis mängudeks Tšehhiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik, Stefan Kaibald

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter