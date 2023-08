TalTech-i korvpallinaiskond lõpetab tegevuse

Naiskonna eestvedaja ja teine treener Raido Ringmets ütles otsust kommenteerides, et Eesti naiste korvpalli jaoks on kahtlemata tegemist valusa sammuga. "Meie võistkond oli heaks väljundiks parimatele Eestis mängivatele naistele," sõnas Ringmets. Loobumise põhjusena tõi eestvedaja välja mitme teguri koosmõju, mis kokkuvõttes ei võimaldanuks jätkata sellisel sportlikul tasemel.

"Tänan kõiki naiskonna toetajaid ja pöidlahoidjaid ning olen lootusrikas, et need kaks hooaega andsid noortele mängijatele oskusi, mida nad saavad edaspidise sportlaskarjääri edendamisel kasutada," lisas Ringmets. "Usun, et meil olid parimad toetajad, kes meile siiralt ja südamest alati kaasa elasid ning kelleta need kaks emotsiooniderohket hooaega olemata oleksid jäänud," tunnustas Ringmets.

"Naiste korvpallil on oluline osa Eesti korvpallimaastikul ja tuleb tõdeda, et algaval hooajal on see kahjuks ühe tugeva naiskonna võrra vaesem. Loobumise näol oli tegemist väga valusa otsusega, mis muudab ahtamaks mitme tööka ja andeka noore korvpalluri mängimisvõimalused Eestis. Loodetavasti leidub Eestis vähemalt üks naiskond, kes ka uuel hooajal Balti liigas tugevat konkurentsi suudab pakkuda," sõnas Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi juhataja Rait Käbin. "Tänan Tallinna Tehnikaülikooli ja naiskonna toetajaid, kes olid naiskonna loomisel ja tegutsemisel abiks nii nõu kui jõuga ja soovin kõigile mängijatele uusi sportlikke väljakutseid."

TalTech/Nordaid korvpallinaiskond osales Eesti meistrivõistlustel kahel hooajal alates 2021. sügisest. Selle ajaga tuli võistkond kahel korral Eesti meistriks ja karikavõitjaks ning saavutas viimasel hooajal Balti liigas 12 võistkonna seas tugeva kuuenda koha.