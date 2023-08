Poola velotuuril põrkas TV mootorratas kokku pealtvaatajatega

Kokkupõrge toimus Pszczyna laval Bielsko-Bialasse seitsmekilomeetrise ringraja viimasel ringil, mida ületati kolm korda.

"Viimasel ringil toimus mootorrattaõnnetus, milles osales neli pealtvaatajat, kaks täiskasvanut ja kaks last, kes viidi ettevaatusabinõuna kohe haiglasse. Ükski neist ei saanud märkimisväärseid vigastusi. Kolm neist on juba haiglast välja saanud, viimane jääb ööseks jälgimise alla. Mootorrattasõitja ja kaameramees, mõlemad Prantsusmaalt, kellel on aastatepikkune kogemus World Touri võistluste kajastamisel, said kergemaid vigastusi," seisis võistluse korraldajate ametlikus teates, mis postitati sotsiaalmeediasse paar tundi pärast võistluse.

Võistluse korraldaja Czeslaw Lang andis õnnetuse kohta mõningast teavet, kuid seni pole selget aruannet selle kohta, kuidas õnnetus juhtus.