Reedel alustavad triatleedid Euroopa meistrivõistlustega

Esmalt on kavas nii nais- kui meesjuunioridele kolm poolfinaali, kus selguvad sportlased, kes jätkavad võistlemist laupäevastes A- ja B-finaalides. Poolfinaalides ootab triatleete 400 meetrit ujumist, 10,7 kilomeetrit rattasõitu ja 2,2 kilomeetrit jooksmist.

A- ja B-finaalid peetakse laupäeval. Finaalvõistlusel tuleb sportlastel ujuda 270 meetrit, sõita rattaga kaheksa kilomeetrit ja joosta 1,7 kilomeetrit.

Pühapäeval on kavas segateatevõistlused ning osalemas on ka Eesti koondis, kuhu pääsevad individuaalvõistluse kaks kiiremat poissi ja tüdrukut. Teatevõistluse distantsiks on 270 meetrit ujumist, kaheksa kilomeetrit rattasõitu ja 1,9 kilomeetrit jooksmist. Vaid viimases vahetuses võistlev triatleet jookseb lõpus 1,7 kilomeetrit. Juunioride segateatevõistluse start antakse kell 11. Treenerina on Eesti juunioride koondisega Türgis kaasas Lembit Pallas.