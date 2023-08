Wilt Chamberlaini särgi eest loodetakse saada üle 4 miljoni dollari

Kollektsionääride maakler Sotheby's loodab, et Wilt Chamberlaini 1972. aasta NBA finaali särk müüakse eelseisval oksjonil enam kui 4 miljoni dollari eest.

Sotheby's nimetab särki, mida Chamberlain kandis Los Angeles Lakersi meistrivõistluste viiendas mängus New York Knicksi üle, mis on kõige väärtuslikum tükk tema mälestusesemetest ja pole kunagi varem turule ilmunud. Chamberlaini spordimälestusesemete praegune rekordmüük on 1,79 miljonit dollarit, mis tehti 2023. aasta juunis. Selle eest osteti särk, mida Chamberlain kandis enda uustulnuka hooaega Philadelphia Warriorsiga.

Veebipõhine oksjon kestab 28. augustist 27. septembrini.

Wilt Chamberlain aitas Lakersi nede esimese NBA tiitlini. Murtud käega mängides viskas ta viiendas mängus New Yorgi vastu 24 punkti ja võttis 29 lauapalli ning ta nimetati finaali parimaks mängijaks.

"Sellel särgil on Los Angelese ajaloos erakordselt oluline koht, mida mitte ainult ei kaunista mees, keda paljud peavad kõigi aegade suurimaks mängijaks, kes väljakule astub, vaid ka reliikvia spordiajaloo ühest suurimast frantsiisist," ütles Brahm Wachter, Sotheby tänavarõivaste ja kaasaegsete kollektsioonide juht.

Chamberlain suri 63-aastaselt 1999. aastal.