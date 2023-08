Tartuga liitus ukrainlasest tagamees

Eelmisel hooajal mängis 193 cm pikkune Šundel TalTech/OPTIBET-i eest kokku 17 Eesti-Läti liiga mängu ja kogus neis keskmiselt 14,8 punkti, 2,8 lauapalli ning 2,4 korvisöötu ning efektiivsusnäitaja 14,1. Märkimist väärivad tema 31-punktiline sooritus Pärnu Sadama vastu ning 27 punkti mäng Ventspilsiga, mõlemad mängud TalTech ka võitis.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Talts ootab tagamehelt abi rünnakul. "Šundel on töökas ja hea viskega mängija, kes peaks meile tagaliini ründejõudu juurde andma. Pigem on ta skooriv tagamängija ja võiks koos Rosenthali ja Veidemaniga päris hea komplekti moodustada. Eelmisel hooajal tegi ta TalTechi eest mõned päris ilusad kontserdid ja nüüd on näha, kuidas ta kohaneb meie treeneri joonisega. Eks kvaliteedimärk on ka see, et ta tegi suvel Ukraina koondisega ettevalmistuse kaasa ja on koondise piiri peal," sõnas Talts.

Enne Eestisse tulemist mängis Šundel viis hooaega BK Dnipro ridades Ukraina Superliigas ning 2022. aasta kevadel sõja puhkedes siirdus Tšehhi liigasse BK JIP Pardubicesse.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on algavaks hooajaks mängijatest lepingud lisaks Šundelile ka ka Rain Veidemani, Märt Rosenthali, Hendrik Eelmäe, Robin Kivi, Aleksander Tassa, Kaspar Kuusmaa ning Erki Urvikuga. Meeskonda juhendab lätlane Gundars Vetra, abitreenerina jätkab Olari Narits, mänedžerina Robert Peterson, füüsilise ettevalmistuse treenerina Ott-Erik Kalmus ja füsioterapeudina Rauno Kuusemets.