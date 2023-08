Somaalia spordiminister vabandas kehva jooksuaja eest

Naiste 100 m jooksus tuli Somaalia lipu all starti Nasra Abubakar Ali, kes läbis distantsi ajaga 21,81, mis oli võitjast ligi kaks korda aeglasem tulemus. BBC teatel puudus Abubakar Alil varasem kogemus tipptasemel võistlustel.

Kehvavõitu sooritust märkas Somaalia spordiminister Mohamed Barre Mohamud, kelle sõnul valmistas Abubakar Ali jooks piinlikkust. "See, mis täna juhtus, ei esindanud Somaalia rahvast. Me vabandame Somaalia rahva ees," ütles Mohamud.

So Embarrassing for the young lady who cannot run. Who in the hell took her to these games. This is a national tragedy. Those who took this girl to china have embarrassed her and the entire nation of Somalia. Someone must be held accountable. What a shame? pic.twitter.com/luujZK3FRi