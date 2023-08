Eesti pararattur saavutas MM-il 10. koha

Juuli tulemuseks mõõdeti 4.20,300. Eestlanna sõnul jäi see soovitud eesmärgist (4.06-4.08) kaugele, sest tema pagas ei jõudnud õigeaegselt Šotimaale, kus sees oli tema eraldistardist rattaga sõitmise lenks ja esimesed hammasrattad.

"Kahjuks pidin seekord võistluspäeva eel kolama mööda rattapoode, et vajalikud jupid kokku saada ja tegelema lennufirmaga," kirjutas Juul sotsiaalmeedias. "Aitäh soomlastele esimese hammasratta laenamise eest ja kõigile teistele, kes siin koha peal kaasa elasid. Tegin, mis suutsin ja muidugi on veidi kurb, sest ettevalmistustes oli tahtmine just jälitust sõita enda kohta hästi."

MM-tiitli nimel asuvad C5 klassi finaalis võistlema prantslanna Heidi Gaugain (kvalifikatsiooniaeg 3.37,621) ja uusmeremaalanna Nicole Murray (3.40,946) ning pronksisõidus lähevad vastamisi itaallanna Claudia Cretti (3.45,642) ja inglanna Morgan Newberry (3.46,088).

Neljapäeval stardib Juul 500 m paigaltstardiga sõidus, laupäeval 200 m lendstardiga sõidus ja esmaspäeval 10 km scratchis. Lisaks on Juul võistlemas pararatturite tempo- ja grupisõidus, mis peetakse vastavalt 10. ja 12. augustil.