Eesti jalgpalliametnikud määrati UEFA komiteede liikmeteks

Anne Rei on UEFA naiste jalgpalli komiteed juhtinud alates 2017. aastast. Komitee peamisteks ülesanneteks on arutada Euroopa naiste jalgpalli ja UEFA võistlustega seotud teemasid, pakkuda välja võistlusjuhendite muudatusi, teha ettepanekud rahvusvahelise kalendri ning naiste ja tüdrukute EM-finaalturniiride korraldajate osas, jälgida naiste ja tüdrukute jalgpalli arengut laiemalt ning palju muud.

Rei sõnul on komitee eesotsas jätkamine suur au ja vastutus. "Naiste jalgpall on praegu maailmas kõige kiiremini arenev spordiala ning on viimaste aastate jooksul teinud Euroopas läbi tormilise arengu. Kiire areng on toonud kaasa uued kõrged ootused ning meie komitee roll on anda panus nende ootuste realiseerimisele, pakkudes liikmesriikidele sportlikult atraktiivseid võistlustingimusi, ressursse ja teadmisi," rääkis Rei jalgpall.ee vahendusel. "Kui siiani on naiste jalgpalli arengut vedanud jalgpalli suurriigid, siis meie roll komiteena on saavutada naiste jalgpalli ühtlane areng kõigi UEFA liimesriikide seas."

Aivar Pohlak määrati UEFA noorte- ja amatöörjalgpalli komitee aseesimeheks, sama rolli on ta täitnud ka eelnevatel perioodidel. Noorte- ja amatöörjalgpalli komitee arutab ja teeb otsuseid noorte jalgpalli tuleviku osas, viib läbi uurimusi, käsitleb probleemkohti, arutab noorte valik- ja finaalturniiridega seonduvat ning amatöörjalgpalli korraldust.

2019. aastal esmakordselt UEFA juriidilise komitee liikmeks määratud Daniil Savitski jätkab samal positsioonil ka järgmisel neljal aastal. Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liikmena on Savitski tegutsenud alates 2017. aastast.

Ametis jätkab ka Nõmme Kalju FC president Kuno Tehva*, kes kinnitati taas UEFA klubide võistlussarjade komitee liikmeks. Tehva esitas komitee liikme kandidaadina Euroopa Klubide Liit (ECA).

*Vabandame lugejate ees! Esialgu kirjutasime, et Kuno Tehva määrati esmakordselt ametisse. Tehva on varasemalt samasse komiteesse kuulunud.