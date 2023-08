Tiisaar EM-ist: kohtadest ja võidust tähtsam on oma mängu, koostöö ja hoo leidmine

C-alagruppi kuuluvate eestlaste turniir algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 12.00, kui alagrupi esimeses mängus kohtutakse 19-aastaste prantslaste Arthur Canet' ja Téo Rotariga. Lisaks neile loositi C-alagruppi ka valitsevad Euroopa meistrid, Rootsi tippduo David Ahman ja Jonatan Hellvig ning austerlased Mathias Seiser ja Christoph Dressler, vahendab Volley.ee.

Nõlvak ja Tiisaar tõdesid, et tänavusele tiitlivõistlusele on eelnenud keeruline, rohkete nappide kaotustega hooaeg ning meeste enesekindlusele on sellised kaotused jälje jätnud. "Oma mäng ei ole praegu nii enesekindel olnud ja võite on vähe tulnud – oleme küll palju võitudele väga lähedal olnud, aga kõik on teisele poole libisenud. Võttes arvesse meie seisu ja vaadates ka konkurente, võib öelda, et iga võit on teretulnud," ütles Tiisaar.

Kui mullusele EM-ile sõideti võidumõtetega, siis tänavu hindab Eesti esipaar enim platsil olemise nautimist ja omavahelise klapi taastamist. "Kohtadest ja võidust tähtsam on oma mängu, koostöö ja hoo leidmine. Küll siis õige tulemus ka tuleb," lisas Tiisaar, kes lõpetas 2022. aasta EM-i koos Nõlvakuga üheksandal kohal.

Rannavõrkpalli EM-i tulemusi näeb siit.