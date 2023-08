Eesti noorte malemeeskond osaleb koolidevahelistel maailmameistrivõistlusel

Koolide võistkondlikel maailmameistrivõistlustel U12 ja U18 vanuseklassides võistlevad kokku 71 võistkonda 54 riigist. Eestit esindab Narva Keeltelütseumi võistkond, kes esines edukalt ka Eesti koolide meistrivõistlustel.

"Maleliidul on hea meel, et Narva Keeltelütseum saab osaleda esimest korda toimuvatel koolide võistkondlikel maailmameistrivõistlustel (WSTCC) Aktaus, Kasahstanis. Eestit esindavad eelseisval turniiril 16-aastane Robert Rodin, 15-aastane Aleksei Pomaznev, 12-aastane Kirill Gorkov, 12-aastane Alisa Rodina ja 10-aastane Nika Istratova. Eesti Maleliit tänab FIDE-t ja Kasahstani Maleliitu ürituse korraldamise eest. Ühtlasi oleme tänulikud ka Narva Keeltelütseumile ja selle direktorile Nadežda Tserkashinale, Narva Linnavalitsusele ja võistkonna kaptenile Monika Tsiganovale hindamatu toetuse ja pideva töö eest malespordi edendamisel," sõnas Eesti maleliidu juhatuse liige Triin Narva.

FIDE peadirektor Emil Sutovsky leiab, et koolidevaheline maailmameistrivõistlus males on FIDE ja Freedom Finance'i kõige ambitsioonikam koostööprojekt, mille eesmärk on toetada koolimalet. "Koolidevaheline maleturniir on järjekordne projekt, mis tugevdab FIDE ja Freedom Finance'i strateegilist partnerlust. Võistlustel on esindatud üle 50 riigi kogu maailmast ning meil on hea meel, et saame viia seda olulist üritust läbi tihedas koostöös Freedom Holding Corp.'iga, " sõnas Sutovsky.