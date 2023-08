Novak Djokovic osaleb Cincinnati turniiril ka paarismängus

Maailm teine reket Novak Djokovic osaleb Cincinnati Openil ka paarismängus koos Nikola Caciciga, kes asub paarismängu edetabelis 57. real. Djokovic on sel hooajal mänginud paarismängu vaid korra käesoleva aasta alguses.

Djokovic ja Cacic on varasemalt paari mänginud koos kolmel korral, korra ATP Cupil 2021 ja kahel korra Davis Cupil 2021. Djokovic on võitnud oma karjääri jooksul ühe paarismängu tiitli, mis jääb aga aastasse 2010.

Põhjus, miks serblane paarismängus osaleb, peitub ilmselt sel aastal toimuval Davis Cupi turniiril, millel osalemine tagab talle õiguse osa võtta järgmise aasta suveolümpiamängudel, kust tal veel kuldmedalit ei ole.

"Tõsi, graafik muutub küll väga tihedaks, meil tuleb Valencias mängida 10 päeva pärast US Openi lõppu, aga ma ütlesin võistkonna kaptenile Viktorile [Troiciki], et olen seal ja ei jõua seda ära oodata," kommenteeris serblane Davis Cupil osalemist.

Cincinnati turniiriga tehakse algust 13. augustil, mis on peaprooviks aasta viimasele suure slämmi turniirile US Openile. US Open algab 28. augustil.