HRX Estonian Grand Prix´l tähistatakse Eesti vormeliehituse juubelit

Esimene Estonia vormel valmis 1958. aastal, viimane 2001. aastal. Kokku tehti vormeleid 1331, mis tagab Estoniatele koha maailma vormelitootjate esikümnes.

Estonian Grand Prix´l on võimalik kohtuda Estonia vormelite ehitajate ja sõitjatega, näha ajaloolisi vormelautosid nii boksides kui neile kõige loomulikumaks keskkonnas, võistlusrajal. Ajalooliste vormelitega on Estonian GP-le registreerunud 14 võistlejat.

Estonia 21-10 toob rajale alates 1983. aastast Estonia vormelitega võistelnud, mitmekordne Eesti meister ja karikavõitja, Saksamaa ajalooliste autode sarja HAIGO meister Jaak Kuul. "Minu esimene vormel 1980-ndatel oli Estonia 20, ühtlasi oli see ka esimene "kakskümmend", mille tehas valmistas," rääkis Kuul. "Varasemalt olid sama autoga võistelnud Toomas Napa ja Avo Soots," lisas võidusõitja.

Praegu hoiab Jaak Kuuli juhitav Kuul Sport käigus nelja ajaloolist Estonia vormelit, viies on taastamisel. "Ühtpidi on Estoniate käigus hoidmine läinud ajas lihtsamaks, teisalt keerulisemaks. Saadaval on palju paremad materjalid, kasutada palju paremad tööriistad, täpsemad tööpingid, kuid samas on see kõik palju kallim. Kuid ikkagi arvan, et ajalooliste vormelite klass on ringrajasõidus kõige soodsam," kommenteeris Kuul.

Reedel on kavas suuremas osas vabatreeningud ja kvalifikatsioonid ja kolm võistlusstarti. Laupäeval toimub lisaks võidusõidusõitudele ka pidulik avatseremoonia ja Reketi kontsert.