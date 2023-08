Austraalia lahtiste finalist naasis võidukalt WTA karusselli

2021. aasta Austraalia lahtiste finalisti viimane profimäng toimus 2021. aasta suvel, peale mida ei lasknud põlve- ja jalavigastus Brady´l ligi kaks aastat võistelda. "Ma olen väga õnnelik selle üle, kuidas ma hetkel olen. Ma suutsin oma emotsioone vaos hoida, jääda kindlaks oma mänguplaanile ning tulla väljakule ja võita," sõnas Brady peale mängu.

"Tennis on osa minust ja ma loodan, et ei kaota seda kunagi. Olen õnnelik, et olen siin ja saan mängida oma parimat mängu," lisas ameeriklane.

Eestlasi Washingtoni WTA turniiril kaasa tegemas ei ole, kui kolmapäeva õhtul peab oma esimese paarismängu Ingrid Neel, kelle paariliseks on austraallanna Erin Routliffe. Eesti-Austraalia paar läheb avaringis vastamisi turniiri teise asetusega Shuko Aoyama (Jaapan) ja Gabriela Dabrowski (Kanada).