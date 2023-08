Kuus väravat löönud Saku kindlustas teist kohta

Sporting pidas kodus maha väravaterohke kohtumise Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskonnaga. Saku staadionil toimunud kohtumist asus Sporting juhtima juba 3. minutil läbi ühendnaiskonna omavärava. See jäi esimese poolaja ainsaks täpseks tabamuseks, kuid teisel poolajal sahistati võrku veel viiel korral. Sportingu mängijatest said jala valgeks Katriin Saulus, Berle Brant, Anna Mariin Juksar, Lisandra Rannasto ja Merily Toom. 6:0 võiduga teenis Sporting hooaja üheksanda võidu ning jätkab 28 punktiga tabeli teisel real. Ühendnaiskond on teenitud ühe punktiga tabeli kaheksas.

Tallinna Kalev ja Viimsi kordasid Sportland Arenal eelmise omavahelise kohtumise stsenaariumit, kui Kalev alistas Viimsi tulemusega 3:1. Kohtumise kõik väravad löödi esimesel poolajal, kui Kalevi poolt olid täpsed Maria Orav, Vanessa Grutop ja Anett Vilipuu. Viimsi auvärava autoriks oli Kätrin Välba. Kalev teenis oma neljanda järjestikuse võidu ning on 11 mängu järel 21 punktiga tabeli kolmas. Viimsi paikneb tabeli kuuendal positsioonil, jäädes koht kõrgemal olevast Tabasalust punkti kaugusele.

Tartu JK Tammeka teenis koduväljakul 3:0 võidu lähima jälitaja Tabasalu JK üle. Tammeka asus kohtumist juhtima Liisa Merisalu kuuenda minuti väravast. Kaheväravalisesse eduseisu jõudis kodunaiskond 20. minutil, kui Merisalu ja Kirkeliis Lillemets mängisid karistusala joone juures omavahel kokku ning viimane virutas palli värava ristnurka. 89. minutil vormistas kohtumise lõppvärava Merisalu, kes mängis end väravavahist mööda ning saatis palli tühja väravasse. Tammeka jätkab tabeli neljandal positsioonil, olles kogunud 17 punkti. Tabelinaaber Tabasalu on 14 punktiga viiendal real.

Tammeka abitreener Kevin Krünvald ütles pärast kohtumist, et naiskond näitas tahet ning tekitas oma võimalusi, millest ka kolm realiseeriti. Järgmisele mängule Viimsiga minnakse treeneri sõnul vastu sooviga jätta kolm punkti koduseinte vahele. "Plaan on kindlasti kolm punkti võtta, koduväljaku toel vähemat ei saagi eesmärgiks panna, eriti tänavuse hooaja näitel," sõnas Krünvald mängujärgses intervjuus.

Tabasalu väravavaht Karina Kork ütles, et mängus said määravaks individuaalsed eksimused ja võimaluste mittekasutamine. "Alati on võimalus, 2:0 seis ei ole veel lõplik, uskusime ja tahtsime ja näitasime teisel poolajal, et meis on sisu. Variante meil oli, aga me ei suutnud palli võrku saada," ütles Kork. Väravavaht lisas, et järgmisesse kohtumisse Sportinguga võetakse mängust kaasa head asjad ning proovitakse uuesti-

Varasemalt olid 11. vooru kohtumise ära pidanud Tallinna FC Flora ja Põlva FC Lootos, kelle kohtumine lõppes pealinlaste 9:0 võiduga.