Teisipäeval algasid maailmameistrivõistlused kaljuronimises

1.-12. augustil toimuvad Šveitsis Bernis maailmameistrivõistlused kaljuronimises, kus võisteldakse neljas erinevas distsipliinis: bouldering-distsipliinis (rahunuronimine), raskusronimises, kiirusronimises ja olümpiaformaadis, mis on kombineering bouldering'ist ja raskusronimisest. Eestit on esindamas sportlane Keit Nurga rahnuronimises.

Kaljuronimise ja pararonimise maailmameistrivõistlused leiavad aset iga kahe aasta tagant.

Sel aastal teenivad olümpiaformaadi esikolmik ja kiirusronimise kaks parimat pääsmed 2024. a Pariisi olümpiamängudele. Olümpiamängude nimekirjas on kaljuronimine olnud aastast 2020. aastast.

"Raske oli. Väga lahedad rajad, väga rasked nukid, aga võimas kogemus." ütleb Eestit esindav Keit Nurga. Täna toimub meeste kvalifikatsiooniring, kus osaleb 132 sportlast ligi 50 riigist, kellest 20 pääseb edasi poolfinaali.

"Meil on rõõm näha, et ka Eesti on nüüd esindatud rahvusvahelistel võistlustel," märgib Eesti Ronimisliidu president Kristiina Toots. "Eestis ei ole varem olnud häid treeningvõimalusi, kuid tänu viimastel aastatel kerkinud bouldering-hallidele, on nüüd justnimelt bouldering'is võimalik treenida maailmatasemel. Nüüd oleks veel vaja olümpiastandarditele vastavaid raskus- ja kiirusronimisseinu, et ka teistes distsipliinides end olümpiale treenida," lisab Toots.