Jürgen Klopp vaevab pead Saudi Araabia kõrgliiga üleminekuakna kestuse üle

Saudi Araabia kõrgliigaklubid on meelitamas enda ridadesse tipptasemel jalgpallureid. Liverpooli loots näeb probleemi selles, et võrreldes Euroopa klubidega, saavad Saudi Araabia klubid palju kauem mängijaid enda ridadesse tuua.

Euroopa kõrgliigades sulgub üleminekuaken esimesel septembril, kuid Saudi Araabias alles 20. septembril. Rohkem kui kolmenädalane vahe toob kaasa selle, et Saudi Araabia klubid saavad kauem tippmängijaid enda ridadesse meelitada, mis pole Euroopa klubidele aga lubatud.

"Kõige hullem asi, mis hetkel pähe tuleb on see, et Saudi Araabia üleminekuaken on kolm nädalat kauem avatud. UEFA või FIFA peavad sellele lahenduse leidma," kommenteeris Klopp olukorda.

Liverpool on Saudi Araabia klubidele müünud Fabinho ja Jordan Hendersoni. Vabaagendina siirdus Liverpoolist Saudi Araabiasse ka Roberto Firmino.