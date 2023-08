Anette Zukker võitis Soomes oma vanuseklassi

Poolpikal distantsil võidutsesid kodupubliku rõõmuks Laura Heinonen (F35-39; 4:22.44) ja Henna Junnila (F30-34; 4:27.48). 18-24-aastaste neidude konkurentsis võidu pälvinud Zukker oli nende järel kolmas.

"Enne hooaja algust oli mul suur soov teha sel aastal kolm poolpikka triatlonit. Ironman 70.3 distantsi maailmameistrivõistlused Lahtis oli juba ammu augusti lõpus paigas, seega tuli leida veel kaks sobivat võistlust," rääkis Zukker.

"Juunikuusse sai valitud Ironman 70.3 võistlus Poolas ja kuna treeneriga oli läbi arutatud, et Tallinna poolpika ja Lahti poolpika vahele jääks liiga vähe aega, siis sai leitud sobilik jõuproov Turku Challenge'i näol, mis andis ühe lisanädala juurde, mis võimaldab enne MM-i veel korralikult trenni teha. Sinna on ajastatud mu põhivorm."

"Endalegi üllatuseks suutsin Turkus teha siiani elu parima ujumise. Tundsin ennast vees tugevana ja leidsin pidevalt jalgu, kelle tuules enda kohti parandada," jätkas Zukker. "Rattarajal tundsin end veidi paremini kui Poolas, aga siiski sellega veel ei hõiskaks, sest ootan endiselt endast sel alal rohkemat, sest kadents, võimsus ja pulss olid seekord pigem kehvad."

"Teises vahetusalas läks mul sokki jalga pannes niude-nimmelihas krampi, kuid õnneks suutsin hullema ära hoida," ütles Zukker. "Joostes alustasin päris okeilt, kuid mida kilomeetreid edasi, seda raskemaks enesetunne läks. Ei olnud päris see jooks, mida ootasin, kuid siiski ei andnud alla ja suutsin kolmanda üldkoha ära tuua. Vanuseklassis olid vahed ikka väga suured. Enne finišit oli juba selge, et uus rekord tuleb samuti – mitte küll võimsalt, aga ikkagi ja seda ainuüksi tänu väga heale ujumisele, sest teised kaks ala olid pigem kesised. Nüüd aga töötame treeneriga edasi, et Lahtis oleks veelgi parem minek."

Lisaks peeti Soomes Challenge Super Sprint Kilpa/Elite võistlus, kus Risto Holtsmeier pälvis üldarvestuses teise koha ajaga 28.42. Võidu teenis soomlane Veikka Saren (28.13). Laur Välja (29.27) oli üldises pingereas viies, kuid sai MU-17 klassis soomlase Rene Vuorio (28.45) järel teise koha. Kolmas oli selles vanuseklassis Arseni Loginov (29.29), kes oli üldarvestuses kuues. MU-15 klassis sai Artur Abras (31.31) teise koha. Võidu jättis koju Leo Kervinen (30.56), kolmas oli tema kaasmaalane Johannes Strömsholm (31.39). Tau Sebastian Mölder (32.31) pidi leppima neljanda kohaga.

Naiste konkurentsis pälvis Mirtel-Madlen Siimar (32.23) üldarvestuses kaheksanda ja WU-17 klassis kolmanda koha. Kuni 17-aastaste neidude konkurentsis pälvisid kaksikvõidu soomlannad Kaisa Keränen (31.40) ja Nenna Mäkinen (32.06).

Junior Challenge võistlusel sai Pärtel Abras (22.59) 12-13-aastaste poiste hulgas neljanda koha, kaotust võitjale Otto Vesikansale kogunes kaks minutit ja kaheksa sekundit. Teise koha sai Elias Kleemola (+0.49) ja kolmas oli Denis Klišov (+1.24).