Barcelona tühistas lepingu ühe oma tugitalaga

FC Barcelona andis teisipäeval teada, et on tühistanud lepingu tagamängija Cory Higginsiga.

Barcelona korvpalliklubi teatas kevadel, et peab oma eelarvet tõsiselt kärpima. Kubist on nüüdseks lahkunud Kyle Kuric, Mike Tobey, Sertac Sanli, peatreener Sarunas Jasikevicius ning de facto on klubist lahkunud ka Nikola Mirotic, kellega läheb vaidlus maksmata palga osas kohtusse.

Teisipäeval andis Kataloonia klubi oma kodulehel teada, et leping on lõpetatud ka 2019/2020 hooajal klubiga liitunud Cory Higginsiga, kellega leping oleks pidanud kehtima 2024. aasta suveni.

Viimased kaks hooaega on ameeriklasest tagamängija olnud kimpus vigastustega, mis rääkis vastu mehe klubis jätkamise osas. Möödunud hooajal viskas Higgins Euroliigas 32 mänguga 8,7 punkti, korjas 2,3 lauapalli ja jagas 1,7 resultatiivset söötu.

Vabaagent Higgins on oma karjääri jooksul mänginud ka Venemaal, Türgis ning NBA-s.