Inglismaa näitas D-alagrupis ülemvõimu

Enne ringi algust oli Inglismaa alagrupis kuue, Hiina ja Taani kolme punkti peal. Haiti jaoks oli edasipääsulootus juba kustunud.

Inglismaa asus mängima mitme tähtsa mängijata, viimases mängus lisandus vigastada saanute nimekirja ka keskväljamootor Keira Walsh, mis mõjus koondisele moraalselt raskelt.

Inglased alustasid mängu kohe raevukalt, soovides edasipääs juba varakult kindlustada. Agressiivsusest oli kasu, kui värske Arsenali mängija Alessia Russo leidis juba neljandal minutil väravavõrgu. Mäng jätkus valdavalt inglaste taktikepi all, kuni Lauren Hemp inglaste edu kahekordistas. 41. minutil sai jala valgeks ka Chelsea Lauren James.

56. minutil mängis Inglismaa koondislane Lucy Bronze kastis mänguvahendit käega, millega teenis ta kollase kaardi, ning Hiina sai õiguse minna penaltit lööma, mille realiseeris 57. minutil Wang Shuang.

Pärast hiinlaste auväravat suurendas Inglismaa oma väravatesaldot aga kuuele, kui oma teise lõi Lauren James ning tabamustega panustasid ka Euroopa meistrivõistluste finaali võiduvärava autor Chloe Kelly ja Rachel Daly - lõppskoor 6:1 Inglismaale.

Lisaks kahele väravale andis Lauren James 81 minutiga ka kolm väravasöötu, kübaratrikist lahutas teda vaid VAR-i sekkumine, mille abil fikseeriti suluseis.

Mängus Haiti ja Taani vahel saatsid taanlased juba neljandal minutil palli väravavõrku, kuid VAR fikseeris olukorras suluseisu. 21. minutil teenisid taanlased aga penalti, mille realiseeris Pernille Mosegaard Harder.

Haiti osutas taanlastele vastupanu, teenides lausa seitse nurgalööki, kuid palli valdas enam siiski Taani koondis - 64 protsenti 36 vastu. Lisaks sellele näitas taanlaste tõsist soovi edasi pääseda vigade arv, mida tehti võitlustes palli nimel. Taani tegi kümme, Haiti kõigest kolm viga.

Taani eest otsustas mängu vahetusest sekkunud Sanne Troelsgaard Nielsen, kes tuli mängu üleminutite alguses ning lõi värava teise poolaja kümnendal üleminutil, mis tõi Taanile 2:0 võidu.

Taanit ootab kaheksandikfinaalis Austraalia, kes on üks korraldajariikidest.

Kaheksandikfinaalis läheb Inglismaa vastamisi tugeva Nigeeriaga, kes pole turniiril veel mängu kaotanud. "Iga võistkond, kes pääseb sõelmängudele, väärib seal kohta, nii et teame, et see tuleb tõsine väljakutse, milleks oleme valmis," ütles Katie Zelem saabuva mängu kohta.