NBA täht esindab kümneaastase vahe järel rahvuskoondist

Minnesota Timberwolvesi keskmängija avaldas otsuse ühismeedias: "Uhkusega teatan, et esindan taas oma juuri, Dominikaani Vabariiki. Minu jaoks on tähtis esindada oma ema ja minu enda kodumaad. Ma ei jõua ära oodata, kuni saan taas koondisesärgi selga panna ja MM-il mängida."

Dominikaani Vabariik mängib MM-i A-alagrupis Filipiinide, Angola ja Itaalia vastu. Kui nad peaksid alagrupifaasis teise vooru jõudma, siis lähevad nad teises voorus vastamisi kahe parema meeskonnaga B-alagrupist, kuhu kuuluvad Hiina, Puerto Rico, Serbia ja Lõuna-Sudaan.

Viimati mängis Towns rahvuskoondise särgis 2013. aastal. Towns pole kaugeltki ainus NBA kogemustega mängija Dominikaani MM-koondises. Peatreener Nestor Garcia saatis kutse ka Boston Celticsi keskmängijale Al Horfordile ja Sacramento Kingsi tagamängijale Chris Duartele. Mõlemad on avaldanud soovi MM-il osaleda.

Korvpalli MM toimub 25. augustist 10. septembrini.

"Proud to represent the DR team this summer ", ️ @KarlTowns.



¿ Podrá Karl ayudar a República Dominicana a competir por el en la @FIBAWC?.



Recordamos la última vez que Karl jugó para Dominicana en la #AmeriCup 2013 pic.twitter.com/uEh4MTClYj