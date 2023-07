Lauri Malsroos tuli kahe päevaga Eesti meistriks kolmel distantsil

Pisut enam kui saja osaleja hulgas oli ka mõniteist külalisvõistlejat Soomest, Lätist, Leedust ja Šveitsist. Eeldatavad favoriidid olid meeste seas paljukordsed MM-ja EM-medalistid Lauri Malsroos ja Tõnis Erm ning naiste seas kaks lühemat distantsi kaasa teinud valitsev suusaorienteerumise maailmameister Daisy Kudre-Svhnyder ja 2021. aasta juunioride rattaorienteerumise MM-i hõbemedalist Mari Linnus. Põnevat konkurentsi eestlannadele võis oodata kolmekordselt maailmameistrilt, soomlannalt Henna Saariselt.

Meeste lühiraja 14,4-kilomeetrisel rajal ei jätnud Lauri Malsroos (Tammed) konkurentidele erilisi võimalusi ja edestas võiduaja 54.46 juures Tõnis Ermi (TAOK) 3.11. Pronksi teenis südika sõiduga noor Setomaa mees Mihkel Mahla (OK Peko), kaotust võitjale 6.05.

Naiste 10,7-kilomeetrisel rajal pani oma paremuse maksma Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko), võites ajaga 52.17 ja edestades hõbedale tulnud Eleri Hirve (OK Võru) 1.59. Henna Saarinen (Koovee, Soome) sai kirja kolmanda aja (+2.39) ning Eesti meistrivõistluste pronksi teenis Mari Linnus (OK Peko, +3.41). Juunioridest tulid Eesti meistriteks Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) ja Renno Merenäkk (Tartu Katoliku SK).

Sprindis oli meeste raja linnulennuliseks pikkuseks 6,9 km ja siingi suutis Lauri Malsroosile ainsana arvestatavat konkurentsi pakkuda Tõnis Erm. Malsroosile tuli teine kuld ajaga 25.01 ning Ermile teine hõbe 43-sekundilise kaotusega. Pronksi teenis sedakorda Marek Karm (SK 100, +2.15).

Naiste 5,5 kilomeetrisel rajal suutis Mari Linnus tänus parematele teevalikutele võtta Daisy Kudre-Schnyderilt 19 sekundiga revanši. Võitja aeg 23.43. Mullune sprindi MM-kuld Henna Saarinen pidi leppima kolmanda kohaga (+0.53), Eesti meistrivõistluste pronksi teenis Kairi Tuulmägi (Mercury, +2.21).

Juunioride meistrikullad said taas Liis-Marii Kaso ja Renno Merenäkk.

Tavarajal pakkus suurfavoriit Lauri Malsroos meeste 25,3-kilomeetrisel rajal konkurentidele võimaluse, kui tegi raja keskel mitu suurt viga järjest, millega kaotas parimatele teevalikutele 5-6 minutit, kuid suutis sellele vaatamata selge vahega kulla võita. Kolmas kuldmedal kahe päeva jooksul tuli ajaga 1.36.20, taas hõbeda teeninud Tõnis Erm kaotas 3.43 ja väga tugeva soorituse teinud Marek Karm pälvis pronksi kaotusega 4.19.

Naiste põhiklassis pani ennast kolmandal katsel maksma maailmameister Henna Saarinen, võites 21,4-kilomeetrisel rajal esikoha ajaga 1.30.28. Eesti meistritiitli teenis Eleri Hirv (+3.27), hõbeda Mari Linnus (+9.13) ja pronksi Kairi Tuulmägi (+16.04).

Juunioride meistritiitlid läksid Marii-Isabel Allikbergile (SK 100) ja Timo Kudrele (OK Peko).