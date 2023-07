Teise poolaja väravad aitasid Kuressaarel Tammekast jagu saada

Märten Pajunurm viis kodumeeskonna 586 pealtvaataja ees peetud kohtumises juba üheksandal minutil juhtima, aga Kevin Mätas viigistas kaheksa minutit hiljem penaltist. Kuressaare jättis kolm punkti siiski koju, sest 54. minutil tõi tabloole 2:1 Oliver Rass ning lõppskoori vormistas Joonas Soomre 82. minutil.

Viimasest kolmest mängust kaks võitnud Kuressaare on 21 mänguga kogunud 28 punkti, mis asetab nad tabelis viiendale kohale. Kolmandal positsioonil olev Pärnu Vaprus on vaid kolme punkti kaugusel. Viimati suve esimesel nädalal võidurõõmu maitsnud Tammeka on tabelis 17 punktiga eelviimasel ehk üheksandal kohal.