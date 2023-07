Liverpooli uueks kapteniks nimetati van Dijk

Liverpooli senine kapten Jordan Henderson lahkus eelmisel nädalal pärast 12 klubis veedetud hooaega Saudi Araabia klubiga Al-Ettifaq.

32-aastane van Dijk, kes kannab ka Hollandi kaptenipaela, on Liverpooli eest viie aastaga väljakul käinud 222 kohtumises.

"See on minu, mu abikaasa, mu laste, mu perekonna jaoks väga uhke päev. See on eriline tunne ja ma ei oska seda kirjeldada, aga tean, et olen väga-väga uhke," sõnas van Dijk.

Liverpooli abikapteniks oli seni James Milner, kes liitus aga suvel Brightoniga. 24-aastane Alexander-Arnold liitus klubiga juba 2004. aastal ning on paela aastate jooksul kandnud noortetiimide eest mängides.