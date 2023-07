Judoka Mattias Kuusik lõpetas 27-aastaselt karjääri

Chengdus alistas kehakaalus kuni 90 kg võistelnud Kuusik esmalt 3:1 Slovakkia esindaja Alex Maruska, võitis ka järgmise kohtumise tugeva Max Laborde'i vastu ning jõudis veerandfinaali, aga pidi seal tunnistama hilisema võitja, ungarlase Roland Gozi paremust.

Pärast võistlust rääkis Kuusik aga, et suurtel võistlustel teda enam ei näe. "Karjääriga on nüüd ühel pool, teeme kodumaiseid võistlusi ja ilmselt suurel tasandil on kõik," sõnas judoka.

2018. aastal tuli Kuusik U-23 vanuseklassi Euroopa meistriks, viis aastat varem saavutas ta kadettide EM-il pronksmedali. Nii täiskasvanute MM-ilt kui EM-ilt jäi tema parimaks tulemuseks üheksas koht, kaheksal korral tuli Kuusik Eesti meistriks.