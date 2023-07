Hispaania treener suurest kaotusest: mängijad on vihased, aga lootus püsib

A-alagrupis oli enne viimast mänguvooru selge, et edasi saavad nii Hispaania kui Jaapan, kuid 12 aasta taguste maailmameistrite ülekaalukas võit oli sellele vaatamata üllatuslik. Turniirile ühe soosikuna saabunud Hispaania toimetas kohale 842 jaapanlannade 174 vastu, aga teravate vasturünnakutega nõelanud Jaapan saatis raamidesse viis lööki, millest neli sahistasid ka võrku.

"See kaotus teeb palju haiget," rääkis viimased kaheksa aastat koondist juhendanud, kuid Hispaanias vastuoluline Jorge Vilda.

"See on halvim kaotus, mille koondis minu käe all on saanud. See kaotus mõjutab ka koondislasi. See teeb haiget ja nad on vihased," rääkis Vilda. "Söötsime palju, aga horisontaalselt ja me ei tahtnud seda. Otsime alati teed vastaste väravani, täna meil see ei õnnestunud."

Viimases voorus saadud kaotus jättis Hispaania A-alagrupis teiseks, mis tähendab, et esimeses kaheksandikfinaalis tuleb Eesti aja järgi laupäeva hommikul vastamisi minna Šveitsiga. Jaapan mängib seejärel Uus-Meremaaga.

"Mul ei ole kahtlustki, et minu tiim reageerib ning mul pole kahtlustki, et suhtumine on mängus Šveitsi vastu hoopis teistsugune. Nad on väga vihased. Kaheksandikfinaalis on nad valmis. Keegi ei peaks lootust kaotama, sest meie lootused on jätkuvalt kõrgel ja usaldan seda koondist," lisas Vilda.

Alates kaheksandikfinaalidest laupäeval näitab MM-finaalturniiri ka ERR.