EM-finaalturniiriks valmistuv meeste koondis kontrollib vormi Tšehhi vastu

Peatreener Alar Rikberg rääkis Tšehhi sõidu eel, et kaks nädalat Tallinnas treeninud koondise mängijad pole veel teravas mängulises vormis, ent üldpilt on hea. "Meeste üldine seis on hea, kõik tervisehädadega mehed on teel paremuse poole. Hea mängulise vormini läheb muidugi veel aega, aga eelmisel nädalal läksid esimesed servikiirused ka üle 110 km/h, seega oleme teel sinna, kuhu vaja," sõnab juhendaja.

Tšehhi mängudest Rikberg palju mänguilu ei oota. "Luureinfo ütleb, et tšehhid on sama kaua treeninud, aga kuuikutrenne alustasid nad meist varem. Mängupilt on eeldatavalt rabe ja suurt ilu ma sealt ei oota. Pigem tahan näha võitluslikkust ja meeskonnatööd, mitte ilusat tehnilist sooritust. Mänguaega tahaks anda kõigile, va Tammemaa, ning erinevaid asju katsetada. Otseselt tulemuse peale me seal ei mängi, aga vastavalt seisule läheme geime võitma ikka. Tšehhi ja Ukraina (kellega kohtutakse Kalevi spordihallis 18. ja 19. augusti) on mõlemad kõrge kvaliteediga ja tugevad vastased, mis peaks EM-ile mõeldes andma hea ettevalmistuse," usub peatreener.

Tšehhiga kohtuti kahel korral ka Euroopa Kuldliigas, kus tšehhid said kirja 3:1 võidu ja Eesti kordusmängus 3:0 võidu.

EM-finaalturniir toimub neljas riigis, Eesti peab alagrupimängud Itaalias. Eesti meeste rahvuskoondis kuulub A-alagruppi koos Saksamaa, Itaalia, Šveitsi, Serbia ja Belgiaga.

Koondise koosseis mängudeks Tšehhiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik, Stefan Kaibald

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelenieks, füsioterapeut Toms Zvonkvos, mänedžer/statistik Märt Pajusalu.

Kontrollmängud EMi eel:

3. august Kolin, Tšehhi kell 18.00 (Eesti aeg) Tšehhi – Eesti

4. august Kutna Hora, Tšehhi kell 18.00 Tšehhi – Eesti

18. august kell 18.00 Kalevi SH Eesti – Ukraina

19. august kell 16.00 Kalevi SH Eesti – Ukraina