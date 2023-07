Gobert enne MM-i: eesmärk on võita kuld

Minnesota Timberwolvesi mängumees Rudy Gobert andis mõista, et Prantsusmaa koondis on enne FIBA maailmameistrivõistlusi enesekindel.

"Alati on rõõm taas kohtuda mängijatega, keda muidu aasta jooksul ei näe. Mul on parem tunne, kui eelmise hooaja lõpus. Sain teha kaks kuud trenni, mille käigus valmistasin oma keha nii füüsiliselt kui ka tehniliselt ette," sõnas Gobert L'Equipe'ile.

Gobert on MM-i osas optimistlik: "Mulle väga meeldib meelestatus, mis ettevalmistuse alguses meeste seas valitseb. Mängime siiski maailmameistrivõistlustel, kus mängime rohkem mänge kui olümpiamängudel. Tahame iga päev edasi areneda, ka võistluste ajal. Lõppeesmärk on võita kuldmedal. Medal, mida me pole veel võitnud."

Jaapanis, Filipiinidel ja Indoneesias toimuval MM-il on Prantsusmaa H-alagrupis Läti, Liibanoni ja Kanadaga.

Prantsusmaa koondis 2023. aasta MM-iks:

Sylvain Francisco (Peristeri)

Nando de Colo (LDLC ASVEL Villeurbanne)

Frank Ntilikina (Dallas Mavericks)

Elie Okobo (AS Monaco)

Evan Fournier (New York Knicks)

Yakuba Ouattara (AS Monaco)

Terry Tarpey (AS Monaco)

Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Guerschon Yabusele (Real Madrid)

Mathias Lessort (Panathinaikos Athens)

Moustapha Fall (Olympiacos Piraeus)

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)