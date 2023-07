Krestinov ja Talviku näitasid Soome MM-etapil kiirust

Laupäeval toimunud ajasõidus 13. koha saanud Krestinov teenis kvalifikatsioonisõidus 16. koha. Kvalifikatsioonisõidus võttis maksimumpunktid sarja üldliider Jorge Prado (Hispaania, GASGAS). Teise koha sai Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki) ja kolmanda koha Ruben Fernandez (Hispaania, Honda).

Esimeses võistlussõidus pääses Krestinov stardi järel 16. kohale. Sõidu lõpus õnnestus tal koha võrra kõrgemale tõusta ja finišisse jõudis Krestinov 15. kohal. Esikoha teenis Febvre, teine oli Jeremy Seewer, kolmandana ületas finišijoone Prado.

Teist sõitu alustas Krestinov veelgi paremini. Sõidu keskel tõusis ta juba 13. kohale ja seda positsiooni hoidis pikka aega. Sõidu lõpus Krestinovil hoog rauges ja langes lõpuks 17. kohale. Esikoha teenis Prado, teine oli Febvre ja kolmas Glenn Coldenhoff.

Etapi kokkuvõttes tuli Krestinov kümne punktiga 16. kohale. Etapivõidu teenis 47 punktiga Febvre, teine oli 45 punktiga Prado ja kolmas 38 punktiga Coldenhoff. Sarja kokkuvõttes on Prado edu Febvre ees 98 punkti. Kolmandal kohal on Seewer, kes kaotab liidrile 170 punktiga.

MX2 klassis oli teist etappi järjest võistlustules Jörgen-Matthias Talviku. Ajasõidus näitas Talviku 12. aega ja kvalifikatsioonisõidus õnnestus tal välja sõita 11. koht. Kvalifikatsioonisõidu võitis Simon Laengenfelder (Saksamaa, GASGAS), teine oli Sacha Coenen (Belgia, KTM) ja kolmas Jago Geerts (Belgia, Yamaha).

Esimeses võistlussõidus Talviku start ebaõnnestus, kuid avaringiga suutis ta oma kohta kõvasti parandada, võttes sisse 13. positsiooni. Sõidu keskel suutis Talviku veel kahe koha võrra tõusta ja finišisse jõudis ta 11. kohal. Esikoha teenis sarja liider Andrea Adamo (Itaalia, KTM), teine oli Laengenfelder ja kolmas Liam Everts (Belgia, KTM).

Teise sõidus algus ei läinud Talvikul taas kõige paremini ja ta oli võistlejaterivi lõpus. Kõva tööga tõusis ta sõidu keskel 13. kohale, kuid siis tuli kukkumine ja Talviku langes 17. kohale. Talviku hakkas uuesti pingutama ja tugeva sõidu lõpuga tõusis ta lõpuks 11. kohale. Võitja oli taas Adamo, teine oli Laengenfelder ja kolmas Lucas Coenen (Belgia, Husqvarna).

Etapi kokkuvõttes teenis Talviku 20 punktiga 10. koha. Etapivõit läks 50 punktiga Adamole, teine oli 44 punktiga Laengenfelder ja kolmas 38 punktiga Everts. Sarja üldarvestuses on Adamo edu nüüd rangluu murdnud Geertsi ees 60 punkti. Kolmandal kohal asub Everts, kes jääb liidrist maha 87 punktiga.