Rakke rattamaratoni üldvõit läks Lätti, naiste esikoht jäi Eestisse

Lääne-Virumaal Rakkes sõideti Bosch Eesti maastikurattasarja viies etapp. Pandivere kõrgustikul peetud sõidus osales kokku pea 600 ratturit.

48 kilomeetri pikkuse sõidu lõpus heitlesid võidu nimel Josten Vaidem ja lätlane Oskars Muiznieks. Mehed olid rajal tund ja 49 minutit. Finišieelsel järsemal tõusul lõunanaaber kiirendas ja napsas teravama lõpuspurdiga endale võidu, lüües Vaidemi vaid kahe sekundiga. "Täna olime üpris võrdsed, et jõudsime teha võrdset tööd, aga lõpus jäi mul nagu ikka finišikiirusest puudu," nentis Vaidem.

Naiste konkurentsis sai teist etappi järjest võidu valitsev Eesti meister Merili Sirvel, kes pidas ülipõneva duelli Janelle Uibokandiga. Mõlemad naised läbisid raja kahe tunni, nelja minuti ja 27 sekundiga. Fotofiniš andis lõpuks eelise Sirvelile. "Ma ei hakanud riskima, et kuskil eest ära minema. Mõtlesin, et jätame lõpu peale, et tuleb, mis tuleb. Ja tuli jälle ära," rõõmustas Sirvel.

Bosch Eesti maastikurattasarja järgmine etapp sõidetakse 19. augustil Harjumaal.