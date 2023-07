Zverev lõpetas sünnilinnas pika võidupõua

Zverev alistas finaalis maailma 57. reketi serblase Laslo Djere 7:5, 6:3. Sakslane lõi veidi vähem kui kaks tundi kestnud matši jooksul kolm ässa, murdis vastase servi kolmel korral ja päästis viiest murdepallist neli. Tegemist on Zverevi esimese turniirivõiduga pärast 2021. aasta ATP aastalõputurniiri.

"Lõppude lõpuks on Hamburg minu kodu. See on koht, kus ma üles kasvasin ja kus ma hakkasin tennist mängima. Nii et praegu olen väga emotsionaalne. Ma ei oska sõnadega kirjeldada seda tunnet, olen lihtsalt üliõnnelik," rõõmustas Zverev.

Kodupubliku ees võidutses ka naiste esireket Iga Swiatek, kes sai Varssavis toimunud madalaima kategooria turniiri finaalis jagu sakslannast Laura Siegemundist (WTA 153.) 6:0; 6:1. Swiatek teenis oma karjääri 15. tiitli settigi kaotamata.