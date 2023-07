Eesti noormehed võitsid bridži EM-il kuldmedali

Seoses peatselt algavate noorte võistkondlike maailmameistrivõistlustega olid kohal ka maailma parimad võistlejad väljaspoolt Euroopat. Hõbemedal läks USA-sse ning pronksi sai Taani paar. Kokku osales U-21 vanuseklassis 40 paari.

Eestlaste kuldmedalile lisab täiendavat sära ka võitjate vanus. Nimelt on Albertil ja Jasperil võimalik U-21 vanuseklassis võistelda veel järgmised viis aastat. "Tegemist on Eesti esimeste kuldmedalitega Euroopa meistrivõistlustelt, ükskõik millises vanuseklassis. Poistel endil on eelmisest aastast ette näidata ka rahvusvahelises võistkonnas saadud MM-kuld U-16 vanuseklassis," ütles alaliidu noorte koordinaator Meelis Kuldkepp.

Albert Pedmanson on tulnud ka U-18 vanuseklassi Eesti meistriks males. Jasper Vähk aga tuli eelmisel aastal üheksanda klassi vabariikliku matemaatikaolümpiaadi võitjaks, olles sel hetkel seitsmendas klassis.

Järgmisel nädalal Veldhovenis peetavale MM-ile on 24 osaleva võistkonna sekka pääsenud ka Eesti U-16 koondis, kus mängivad Albert Pedmanson, Jasper Vähk, Eleliis Orma, Stella Britta Allas, Hüüp Sepp ning vanemate juunioride (U-26) klassis, Rasmus Maide, Jaan Kristjan Kaasik, Rao Zvorovski, Reti Toom, Raigo Luhaorg ja Riko Piirisild.