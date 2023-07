Naiste Prantsusmaa velotuuri võitis Demi Vollering

Viimaseks etapiks olnud 22,6-kilomeetrise eraldistardist sõidu võitis šveitslanna Marlen Reusser (Team SD Worx), kelle keskmiseks kiiruseks mõõdeti 46 km/h. Vollering kaotas tiimikaaslasele kümne sekundiga ja sai teise koha. Kolmas oli 38-sekundilise kaotusega belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx), kes tuli üldarvestuses teiseks (+3.03).

Velotuuri kokkuvõttes saavutas kolmanda koha poolatar Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing; +3.03). Neljas oli mullu üldvõidu pälvinud hollandlanna Annemiek van Vleuten (Movistar Team; +3.59) ning viies prantslanna Juliette Labous (Team dsm-firmenich; +4.48).

Rohelise särgi ehk punktiarvestuse parim oli Kopecky 243 punktiga. Parima noorratturi valge särgi teenis prantslanna Cedrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling). Võistkondlikus arvestuses noppis võidu Team SD Worx.

⏪Back-to-back wins, and a 1-2-3 for @teamsdworx on the final day of the #TDFF2023, as Marlen Reusser wins the first ever time-trial of the TDFF!



⏪Deux victoires consécutives et un triplé pour la @teamsdworx lors de la dernière étape du #TDFF2023, Marlen Reusser remportant le… pic.twitter.com/LFhjrckStg