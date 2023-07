Kevin Saar võitles USA-s välja kaheksanda koha

Ajasõidus üheksandat aega näidanud Saar oli seekord mõlemas sõidus hädas startidega ning pidi sõite tagantpoolt alustama. Sõitudes liikus ta aga hästi ning avasõidu lõpetas Saar üheksandana ning teise sõidu kaheksandana. Etapi kokkuvõttes tuli Saar kaheksandaks.

"Kvalifikatsioonis sain kirja üheksanda ringiaja. Sõitudes ei olnud stardid kõige paremad ja pidin oma kohad välja võitlema. Enda enesetunne oli hea ja olen rahul. Esimestel ringidel pean agressiivsem olema ja trajektoori valikutel paremaid otsuseid tegema," rääkis Saar msport.ee vahendusel.

Mõlemad sõidud võitis sarja üldliider Joel Hetrick, kes sellega ka hooaja kokkuvõttes esikoha endale kindlustas. Teise koha sai etapi kokkuvõttes Chad Wienen, sõitudes oli ta kolmas ja neljas. Pjedestaali kolmandale astmele tõusis Nicholas Gennusa, kes oli avasõidus seitsmes ja teises sõidus teine.

Üldarvestuses on Saar 187 punktiga üheksandal kohal. Tiitli kindlustanud Hetrickul on koos 395 punkti. Teisel kohal on 340 punktiga Bryce Ford ja kolmandal kohal 321 punktiga Wienen.

Päev hiljem peetud nõrgemas Pro-AM klassis võitis Saar mõlemad sõidud ning võttis etapivõidu. Klassi kokkuvõttes on ta jagamas teist ja kolmandat kohta 134 punktiga. Eestlast lahutab esikohast vaid üheksa punkti.

"Esimeses sõidus sain stardivõidu ja sain turvalise edu sisse. Teises sõidus oli start kehv ja alustasin esikümne piirimail. Iga ringiga võitlesin ettepoole ja paar ringi enne lõpu sain liidri kätte," kommenteeris Saar. "Kokkuvõttes väga positiivne võistlus. Tunnen arengut nii sõidus kui ka vaimses pooles. Jätkan treeninguid, et teha järgmised edusammud!"

Viimane etapp toimub kahe nädala pärast Loretta Lynni krossirajal.