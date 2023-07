USA-s toimunud El Clasicos jäi peale Barcelona

NFL-i klubi Dallas Cowboysi kodustaadionil peetud mängus tabas äsja Barcelonaga liitunud Oriel Romeu juba mängu neljandal minutil väravalatti, kuid 11 minutit hiljem sai Barcelona enda esimese värava, kui Ousmane Dembele Pedri söödu väravaks realiseeris.

Madridil oli viis minutit hiljem võimalus penaltist mäng viigistada, kuid Viniciuse löök tabas latti ning seis jäi kuni vaheajani samaks. Kohtumine püsis viigis kuni 85. minutini, mil vahetusest sekkunud Fermin Marin Barcelona kahega ette viis. Vinicius tabas seejärel veelkord latti ning kohtumise lisaminutitel pani Ferran Torres võidumängule punkti, kui mängis väravavahist osava puutega mööda ning lõi tühja väravasse Barcelona kolmanda.

"Lõpptulemus on veidi eksitav. Me ei peaks üleliia enesekindlad olema," sõnas Barcelona peatreener Xavi Hernandez pärast mängu. "Tulemus on väga hea, aga see ei tähenda, et me päriselt hästi mängisime. See oli väga tasavägine kohtumine, milles oli Madridil mitu head võimalust. Peame paljudes asjades paremaks saama."

Barcelona jätkab hooaja-eelset ettevalmistust 2. augustil, kui kohtuvad Las Vegases AC Milaniga. Madrid mängib 3. augustil Floridas Torino Juventusega.