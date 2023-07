Maroko pälvis jalgpalli MM-il ajaloolise esimese võidu

Esimest korda MM-turniiril osalev Maroko naiskond pidi enda turniiri avamängus Saksamaa koondise 6:0 paremust tunnistama, kuid ei oodanud teises mängus värava löömisega kuigi kaua. Mängu kuuendal minutil saatis Hanane Ait El Haj paremalt äärelt tsenderduse, milleni jõudis esimesena Ibtissam Jraidi, kelle riivav pealöök palli Lõuna-Korea võrku saatis.

Marokost maailma edetabelis 55 tabelirea võrra kõrgemal asetsev Lõuna-Korea mängis ebastabiilselt ning oli kaitses eriti rabe. Siiski suutsid nad enne vaheaega Maroko väravat ohustada, kuid poolajale mindi Aafrika naiskonna juhtimisel. Teisel poolajal asus Lõuna-Korea enam rünnakule, kuid erilist ohtu Maroko väravale ei olnud ja targalt mänginud Maroko pälvis koondise ajaloo esimese võidu MM-turniirilt.

H-alagrupis on nii Saksamaa kui Colombia täiseduga alustanud, Maroko on nüüd kolme punktiga kolmandal kohal ning Lõuna-Korea on punktita alagrupis viimane. Pühapäeva pärastlõunal kohtuvad omavahel Saksamaa ja Colombia. Selle mängu tulemusega võib Lõuna-Korea konkurentsist langeda.