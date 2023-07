Gaethje võttis ootamatu jalalöögiga Poirier'lt revanši

34-aastased Justin Gaethje ja Dustin Poirier kohtusid esimest korda 2018. aastal, mil Poirier vastase neljandas raundis tehnilise nokaudiga alistas. Pärast seda alistas Poirier järgmise aastaga veel kaks vastast ning sai 2019. aasta septembris tiitlimatši Habib Nurmagomedoviga, kuid pidi venelase paremust tunnistama. Kaks aastat hiljem sai ta uue võimaluse Charles Oliveira vastu, kuid ka siis jäi tiitlivöö vastase kätte.

Pärast kaotust Poirier'le võitis Gaethje järgmised neli matši ning kohtus siis samamoodi Nurmagomedoviga, kes ei loovutanud enda tiitlit ning lõpetas matši järel hoopis enda karjääri. Ka Gaethje sai võimaluse Oliveira vastu, kuid brasiillane alistas Gaethje kägistusvõttega.

Pühapäeva varahommikuses kordusmatšis alustasid Poirier ja Gaethje kiirelt ning staarid asusid mitmel korral tõsistesse vahetustesse. Statistika järgi oli Gaethje avaraundis löökidega resultatiivsem, kuid Poirier' tabamused näisid Gaethje't enam häirivat.

The BMF title is one that can't be given, it's EARNED. @DustinPoirier & @Justin_Gaethje throwing hands in a rematch five years in the making! #UFC291 pic.twitter.com/QG8Q99V0jd