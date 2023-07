Taaramäe pälvis Tšehhi tuuril kolmanda koha

7,8-kilomeetrise lõputõusu otsas võidutses Norra rattur Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma; 4:12.56). Etappi liidrina alustanud sakslane Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) kaotas talle kahe ning Taaramäe kümne sekundiga.

"Etapp oli raske – viimase 60 kilomeetri sees oli kolm esimese kategooria tõusu. Eelviimase peal sõitis norrakas üksi ees ja ma jäin liidri Lipowitziga kahekesi. Püüdsime Staune-Mittet täie lauluga. Peaaegu saimegi ta kätte, aga veidi jäi puudu. Noolisin võitu, sest kokkuvõte läks eile metsa," rääkis Taaramäe.

"Aga esikolme koht peale eilset rasket päeva, kus ma olin lihtsalt lukus ja jalad ringi ei käinud, on väga hea. Tegelikult on konditsioon hea ja jäin peale eilset tagasilööki rahulikuks, sest möödunud nädalal oli mul väike vigastus, mis ei lasknud viis päeva rattaga treenida. See jättis oma jälje. Lisaks on siht Vueltal ja selleks velotuuriks spetsiaalselt ei valmistunud. Aasta viimast suurtuuri silmas pidades tegin tänavu oma ettevalmistuse veidi teisiti," lisas rattur.

Teistest eestlastest sai Romet Pajur (Team Lotto – Kern Haus; +26.50) 108. ja Karl Patrick Lauk (Bingoal WB; +30.59) 130. koha.

Üldarvestuses jätkab Taaramäe (+4.17) 13. positsioonil. Pajur (+49.13) ja Lauk (+53.25) on vastavalt 118. ja 122. kohal. Liidripositsiooni hoiab Lipowitz, kellele Staune-Mittet kaotab 29 sekundiga ning belglane Kamiel Bonneu (Team Flanders – Baloise) kahe minuti ja 22 sekundiga.

Pühapäeval on kavas velotuuri viimane etapp pikkusega 176,2 kilomeetrit.