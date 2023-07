Flora kohtub Balti liiga viimases voorus Gintraga

Mõlemad naiskonnad on Balti liigas võtnud sel hooajal neli võitu ning jätkavad täiseduga. Floral on kirjas võidud Saku Sportingu (5:3), Riia FS Metta (3:0), SFK Riga (1:0) ja Vilniuse MFA Žalgirise (2:1) üle. Šiauliai FK Gintra on alistanud samad naiskonnad lüües ühtekokku seitse väravat, endale on lastud lüüa vaid üks. Mõlemal naiskonnal on kirjas 12 punkti, Flora paikneb liigatabeli esimesel, Gintra teisel positsioonil.

Naiskonnad on Balti liiga ajaloos läinud vastamisi kolmel korral. Kõigis mängudes on võidutsenud Gintra, vastavalt tulemustega 3:0, 3:0 ja 2:0. Kuidas lõpeb naiskondade neljas omavaheline mäng, näeb Leedus Šiauliai keskstaadionil pühapäeval kell 17. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida Futbolas TV vahendusel.

Pärast pühapäevast kohtumist algavad Balti liigas poolfinaalid, kus omavahel kohtuvad tabelis esimesel ja neljandal ning teisel ja kolmandal kohal olevad naiskonnad. Mängude võitjad pääsevad edasi finaali, teiseks jäänud naiskonnad peavad 3.–4. koha kohtumise. 5.–6. koha mäng toimub samaaegselt poolfinaalidega.