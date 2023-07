Rootslannad lõid Itaaliale viis väravat ja tagasid edasipääsu

Rootsile tagas kolm punkti edukas kuueminutiline periood avapoolaja lõpus, mille jooksul löödi kolm väravat. Itaalia väravavaht jäi nurgalöögiolukorras hätta nii 39. kui 44. minutil, esmalt sahistas itaallannade võrku Amanda Ilestedt, seejärel Fridolina Rolfö.

Avapoolaja esimesel lisaminutil suurendas Rootsi eduseisu kolmeväravaliseks Arsenali ründaja Stina Blackstenius ning kui teist poolaega oli mängitud viis minutit, lõi rootslannade neljanda värava keskkaitsja Ilestedt, kes tõusis nüüd kolme tabamusega brasiillanna Ary Borgesega jagama esikohta väravaküttide edetabelis. Lõppskoori vormistas viiendal lisaminutil vahetusest mängu sekkunud Rebecka Blomqvist.

Rootsi on G-grupis võitnud mõlemad senised mängud väravate vahega 7:1, avakohtumises Argentina 1:0 alistanud Itaalia on kolme punktiga teine ning Lõuna-Aafrikal ja Argentinal on üks punkt. Viimases voorus kohtuvad Itaalia - Lõuna-Aafrika ja Rootsi - Argentina.