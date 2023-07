Dopinguga patustanud teivashüppe olümpiavõitja sai esialgse võistluskeelu

AIU märkis reedel oma kodulehel 29-aastase brasiillase esialgse võistluskeelu saanud sportlaste nimekirja ning lisas, et põhjuseks on organismist leitud keelatud aine ostariin. Tegemist on anaboolse toimega aine, mille mõju on võrreldav testosterooniga.

Braz tuli 2016. aastal Rios üllatuslikult olümpiavõitjaks, kui ületas toonases finaalis isiklikku rekordit kümne sentimeetriga ning püstitas 6.03-ga uue olümpiarekordi. Tokyos saavutas ta pronksi ja mullu Belgradis sise-MM-il hõbeda.