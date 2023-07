Lõuna-Ameerika väikeriigi sprinter püstitas uue maailmarekordi

Asinga sai reedeses finaalis kirja aja 9,89, hõbeda sai 9,97-ga brasiillane Erik Cardoso ning alla kümne sekundi jooksis ka Colombia sprinter Ronal Mosquera (9,99).

Asinga aeg tähistab ühtlasi uut U-20 vanuseklassi maailmarekordit, varasema tippmargi 9,91 jooksis Botswana sprinter Letsile Tebogo mullustel U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel.

Asinga on tänavu kahel korral jooksnud ka 9,83, korra 9,86 ning ühe korra 9,89, aga kõik need tulemused sooritas ta lubatust tugevama taganttuule toel. Sügisest hakkab USA, Suriname ja Sambia kodakondsust omav noor sprinter esindama Texas A&M ülikooli, seni õppis ja treenis ta Floridas mainekas Montverde akadeemias.

"Olen Issami üle äärmiselt õnnelik," rääkis Montverde kergejõustikuprogrammi peatreener Gerald Phiri reedel. "Oleme viimaste kuude jooksul väsimatult tööd teinud ja olen temalt palju nõudnud. Teadsime, et see juhtub, aga on suurepärane seda tulemust näha ka legaalsetes tuuleoludes. Töö pole veel lõppenud: meie eesmärgiks on alati olnud Budapesti MM ja Issam andis täna oma kavatsustest teada," lisas treener.