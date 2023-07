TÄNA OTSE | Mida suudab Eneli Jefimova MM-i viimasel päeval?

Esimeses poolfinaalis kuuendal rajal ujunud Jefimovale läks kirja aeg 30,22, mis andis talle lõuna-aafriklanna Lara van Niekerki (29,91) ja hiinlanna Tang Qiantingi (30,12) järel kolmanda koha.

Teises poolfinaalis kordas Leedu ujumistäht Ruta Meilutyte itaallanna Benedetta Pilato maailmarekordit (29,30), teisena sai edasi ameeriklanna Lilly King (29,72) ning hommikuses eelujumises ligi pool sekundit paremat aega näidanud Pilato oli 30,09-ga kolmas.

Kahe ujumise peale oli Jefimova tulemus paremuselt kuues ja nii tagas ta koha pühapäeval toimuvas finaalis. Sel distantsil pääses eestlanna finaali ka eelmisel aastal Budapestis, siis saavutas ta kuuenda koha.

"Üleüldiselt ujumine oli hea, aga kõik vastased on väga tugevad ja konkurents on hetkel väga tihe," lausus Jefimova. "Olen õnnelik, et sain edasi juba teisel alal, mis tähendab mulle väga palju. Finaalis annan endast parima, et näidata head tulemust."

Naiste 50 meetri rinnuliujumise finaal on Eesti aja järgi ajakavas kell 14.09.

Ujumise MM-i viimasel võistluspäeval toimub lisaks naiste 50 meetri rinnuliujumise finaalile veel kuus finaalujumist. Maailmameistrid selgitatakse meeste 50 meetri seliliujumises, meeste 1500 meetri vabaujumises, meeste 4x100 kompleksujumises, naiste 50 meetri vabaujumises, naiste 400 meetri kompleksujumises ja naiste 4x100 meetri kompleksujumises.

Enne poolfinaali:

16-aastane Jefimova võitis neljanda eelujumise ajaga 30,39, kuuendas ujumises said sama aja kirja mullu sellel distantsil maailmameistriks kroonitud leedulanna Ruta Meilutyte ja tunamullune lühiraja MM-pronks, rootslanna Sophie Hansson. Kolmekesi jäädi jagama kaheksandat kohta.

Eelujumiste parim oli 18-aastane itaallanna Benedetta Pilato ajaga 29,60, edestades lähimat konkurenti 42 sajandikuga. Kaks aastat enda nimele kuulunud maailmarekordile jäi Pilato alla 30 sajandikuga.

Eelmisel aastal Budapestis püstitas Jefimova sel distantsil eelujumises 30,08-ga seni kehtiva Eesti rekordi ning jõudis siis finaali, kus saavutas ajaga 30,25 kuuenda koha. Pilato pidi toonases finaalis Meilutyte järel piirduma teise kohaga.

50 meetri rinnulidistantsi poolfinaal toimub Eesti aja järgi kell 14.26.