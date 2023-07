Soomer debüteerib nädalavahetusel World Superbike sarjas

Soomer asendab Tšehhis meeskonnakaaslast Hafizh Syahrini, kes sai Suzukas testimisel vigastada. Ühtlasi sõidab eestlane juba Saksamaa ja Eesti meistrivõistlustelt tuttava Honda CBR1000RR-R mootorrattaga, vahendab msport.ee.

"Mul on hea meel, et saan sel nädalavahetusel teha meeskonnaga PETRONAS MIE Racing Honda teha oma debüüdi World Superbike sarjas ja ootan põnevusega naasmist World Superbike melusse. Ma tean, et pean rattaga kiiresti kohanema, kuid Most on vahva rada ja ma olen väljakutseks valmis," sõnas Soomer.

Eelmise kümnendi alguses Euroopa juunioride karikasarjaga liitunud ja 2016. aastal Supersport sarja tõusnud eestlane tegi 2020. aastal ajalugu, kui tõusis esimese eestlasena kolm korda Supersport klassi MM-etapi poodumile. Tänavu otsustas Soomer oma meeskonnaga keskenduda Saksamaa Superbike klassi meistrivõistlustele IDM-sarjas.

